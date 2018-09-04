Устранение ошибок сайта на Wordpress

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Убрать ошибки приводящие к такому вот виду со стороны пользователя "Этот сайт не может обеспечить безопасное соединениеСайт www.pures.dp.ua не соответствует стандартам безопасности.ERR_SSL_SERVER_CERT_BAD_FORMAT" Это полная настройка сайта для работы на https: необходимые редиректы, устранение ошибок в подключенных не верным способом скриптах и стилях, замену ссылок сайта на относительные либо с https?То есть перевод согласно рекомендаций поисковых систем.