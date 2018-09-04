Доработка интернет магазина на InSales

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок148 просмотров

Требуется доработать сайт http://igrushkiizdereva.ru На InSales! Другие движки не предлагать! 

ТЗ и вид того, что и как должно быть на главной странице на макете приложены.  

От вас хотелось бы получить адекватную стоимость по каждому пункту.  

Если есть вопросы или уточнения по работам, пишите.

7 лет назад
sokipefip
Сокол 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров