Доработка интернет магазина на InSales

Требуется доработать сайт http://igrushkiizdereva.ru На InSales! Другие движки не предлагать!

ТЗ и вид того, что и как должно быть на главной странице на макете приложены.

От вас хотелось бы получить адекватную стоимость по каждому пункту.

Если есть вопросы или уточнения по работам, пишите.