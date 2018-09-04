Нужно немного подправить алгоритм работы одного бота.
Доработка интернет магазина на InSales
Требуется доработать сайт http://igrushkiizdereva.ru На InSales! Другие движки не предлагать!
ТЗ и вид того, что и как должно быть на главной странице на макете приложены.
От вас хотелось бы получить адекватную стоимость по каждому пункту.
Если есть вопросы или уточнения по работам, пишите.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать парсер товаров для импорта с Woocommerce на диафан: перенести товары с фото,описанием,атрибутами,тайтлами и дискрипшнами, ценой, без категорий и характеристик. Все обсуждения и подробности в скайпе. Оставляйте свой скайп.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
При попытке закрыть сайт должно появляться пуш-уведомление приглашение принять участие в розыгрыше призов. Все подробности и обсуждения в скайпе.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #454545} Убрать ошибки приводящие к такому вот виду со стороны пользователя "Этот сайт не может обеспечить безопасное соединениеСайт www.pures.dp.ua не соответствует стандартам безопасности.ERR_SSL_SERVER_CERT_BAD_FORMAT" Это полная настройка ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго дня! Есть лендинг с несколькими страницами (сверстан вручную) === юбилеи https://prazdnikilux.ru/yubilei.html --- дни рождения (по факту тоже самое что и юбилеи, только разница в одно слово на первом ...Закрыт7 лет назад
Установить подмену номеров, указанных на сайте. Номера должны показываться в зависимости от того, из какого рекламного канала пришел пользователь. Реализовать подмену нужно не на устройстве пользователя, а на уровне сервера. Должна быть возможность задавать свою ...Закрыт7 лет назад
Сайт на платформе Престашоп 1.6. 1) Сократить длину ссылок (отредактировать ЧПУ). 2) Настроить вкладку в карточке товара 3) Не открываются детали заказа в личном кабинете 4) Отредактировать модуль Фильтр ...Закрыт7 лет назад
На сайте easylvl.com/ Нужно подключить и настроить платежки от xsolla, синхронизировать это все с minishop2 и разными калькуляторами с карточки товара. xsolla.com/ Настроить процесс оформления заказа, ...Закрыт7 лет назад
Задачи: - настроить крон работы (отправка по 100 заявок в час, поля уже выведены в админке) - мелкие правки по стилям на фронте (измненеия попап окна) - изменение пейпала стоимости ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Доработки сделать по проекту нужен веб программист задание тут https://goo.gl/KgFefp от вас жду сроки и бюджет! Спасибо всем кто откликнулся!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад