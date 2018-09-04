Импорт товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

Необходимо сделать парсер товаров для импорта с Woocommerce на диафан: 

перенести товары с фото,описанием,атрибутами,тайтлами и дискрипшнами, ценой, без категорий и характеристик. Все обсуждения и подробности в скайпе. Оставляйте свой скайп.

WooCommerce
7 лет назад
valiant586
Антон 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров