Парсинг сайта (Авито)Доброго времени суток! Требуется заполнить таблицу для анализа рынка с помощью специальной программы.

Площадка: Авито. Территория: Санкт-Петербург. Вкладки: недвижимость, квартира, продам.

Срок: до конца дня 6 сентября.

Подсказки: Для поиска студий в долевой собственности (не выделенных по кадастру) можете использовать авито-магазин "Метры оптом". Они основные игроки в этой теме в СПб.

Заранее благодарю!Парсинг сайта (АвДоброго времени суток! Требуется заполнить таблицу для анализа рынка с помощью специальной программы.

Площадка: Авито. Территория: Санкт-Петербург. Вкладки: недвижимость, квартира, продам.

Срок: до конца дня 6 сентября.

Подсказки: Для поиска студий в долевой собственности (не выделенных по кадастру) можете использовать авито-магазин "Метры оптом". Они основные игроки в этой теме в СПб.

Заранее благодарю!ито)