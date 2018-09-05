Парсинг сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки154 просмотра

Парсинг сайта (Авито)Доброго времени суток! Требуется заполнить таблицу для анализа рынка с помощью специальной программы. 

Площадка: Авито. Территория: Санкт-Петербург. Вкладки: недвижимость, квартира, продам.  

Срок: до конца дня 6 сентября.  

Подсказки: Для поиска студий в долевой собственности (не выделенных по кадастру) можете использовать авито-магазин "Метры оптом". Они основные игроки в этой теме в СПб. 

Заранее благодарю!Парсинг сайта (АвДоброго времени суток! Требуется заполнить таблицу для анализа рынка с помощью специальной программы. 

Площадка: Авито. Территория: Санкт-Петербург. Вкладки: недвижимость, квартира, продам.  

Срок: до конца дня 6 сентября.  

Подсказки: Для поиска студий в долевой собственности (не выделенных по кадастру) можете использовать авито-магазин "Метры оптом". Они основные игроки в этой теме в СПб. 

Заранее благодарю!ито)

7 лет назад
guest_15361023970414
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров