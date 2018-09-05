Здравствуйте! Есть сайт рецептов, нужно видоизменить блоки и немного доработать функционал, расширить сайт до 1280px! ищю того кто сможет написать несколько модулей и поработать над безопасностью! настроить семантическую разметку Schema.org Жду адекватную цену ...
Нужен программист по WP
Нужен программист по WP. Требуется сделать прайс-лист
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