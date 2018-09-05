Массовая загрузка. найти на амазоне ASIN по списку и загрузить свой

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Требуется автоматизировать процесс, чтобы можно было автоматом это делать.

Нужно либо написать скрипт, либо использовать существующие инструменты.

А именно:

есть список порядка 3000 товаров. yadi.sk/i/Ugm28xHgchh5pQ 

Они уже есть в магазине, выложенные кем-то(не нами). 

Надо сделать поиск: по product_code joxi.ru/vAWxMJu17z30rW найти ASIN для каждого пункта списка на сайте амазона, 

добавить в список это ASIN и поля цена и доставка(price, shipping) 

далее форматировать этот список – в шаблон для загрузки на амазон (или сразу выгружать в шаблон для загрузки) 

и потом загрузить это все дело туда, с нашими изменениями этого списка(вручную надо будет в списке кое-что исправить). 

возможно, есть вопросы?

примерная стоимость и срок?

7 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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