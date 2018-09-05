Здравствуйте! Есть сайт рецептов, нужно видоизменить блоки и немного доработать функционал, расширить сайт до 1280px! ищю того кто сможет написать несколько модулей и поработать над безопасностью! настроить семантическую разметку Schema.org Жду адекватную цену ...
Массовая загрузка. найти на амазоне ASIN по списку и загрузить свой
Требуется автоматизировать процесс, чтобы можно было автоматом это делать.
Нужно либо написать скрипт, либо использовать существующие инструменты.
А именно:
есть список порядка 3000 товаров. yadi.sk/i/Ugm28xHgchh5pQ
Они уже есть в магазине, выложенные кем-то(не нами).
Надо сделать поиск: по product_code joxi.ru/vAWxMJu17z30rW найти ASIN для каждого пункта списка на сайте амазона,
добавить в список это ASIN и поля цена и доставка(price, shipping)
далее форматировать этот список – в шаблон для загрузки на амазон (или сразу выгружать в шаблон для загрузки)
и потом загрузить это все дело туда, с нашими изменениями этого списка(вручную надо будет в списке кое-что исправить).
возможно, есть вопросы?
примерная стоимость и срок?
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