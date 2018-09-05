Массовая загрузка. найти на амазоне ASIN по списку и загрузить свой

Требуется автоматизировать процесс, чтобы можно было автоматом это делать.

Нужно либо написать скрипт, либо использовать существующие инструменты.

А именно:

есть список порядка 3000 товаров. yadi.sk/i/Ugm28xHgchh5pQ

Они уже есть в магазине, выложенные кем-то(не нами).

Надо сделать поиск: по product_code joxi.ru/vAWxMJu17z30rW найти ASIN для каждого пункта списка на сайте амазона,

добавить в список это ASIN и поля цена и доставка(price, shipping)

далее форматировать этот список – в шаблон для загрузки на амазон (или сразу выгружать в шаблон для загрузки)

и потом загрузить это все дело туда, с нашими изменениями этого списка(вручную надо будет в списке кое-что исправить).

возможно, есть вопросы?

примерная стоимость и срок?