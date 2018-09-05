Dota2 проект – нужен JS-программист

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Закрыт4 заявки192 просмотра

Имеется недоделанный проект игровой тематики, игра Dota 2.  

Нужен программист, желательно Full-Stack, но готов рассмотреть заявки от отдельно Front и отдельно BackEnd специалистов.  

FrontEnd: React  

BackEnd: Node.JS  

В данный момент имеется свёрстанный сайт, авторизация на сайте и профиль.  

Оплата поэтапная договорная, приветствуется человек, который любит Доту. 

JavaScriptNode.js
7 лет назад
comedy111
Дима 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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