Перенос на новый сервер + баги Ruby on Rails

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Привет.

Нужно перенести сайт на Ruby on Rails + MySQL и др. с одного сервера (Ubuntu) на сервер Beget (Ubuntu).

Нужно исправить работу парсинга фильмов (возможно,забанили прокси или

изменились данные на сайте-источнике), появились баги в админке, нужны

небольшие правки.

Нужна небольшая техническая поддержка и оптимизация сервера, т.к. установлены лишние приложения.

В итоге нужен специалист, который сможет перенести сайт + оценить

доработки (интересует оценка общая, а не часовая) по небольшим задачам.

MySQLUbuntuRuby
7 лет назад
kamtm
Тимур 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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