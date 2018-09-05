Есть платежный модуль payture для prestashop 1.7, успешно работал до изменений IP и DNS на стороне платежной системы. С тех пор платежи не проходят. Необходим программист, который сможет внести изменения в модуль и восстановит его ...
Перенос на новый сервер + баги Ruby on Rails
Привет.
Нужно перенести сайт на Ruby on Rails + MySQL и др. с одного сервера (Ubuntu) на сервер Beget (Ubuntu).
Нужно исправить работу парсинга фильмов (возможно,забанили прокси или
изменились данные на сайте-источнике), появились баги в админке, нужны
небольшие правки.
Нужна небольшая техническая поддержка и оптимизация сервера, т.к. установлены лишние приложения.
В итоге нужен специалист, который сможет перенести сайт + оценить
доработки (интересует оценка общая, а не часовая) по небольшим задачам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо поправить сайт, созданный на платформе Microsoft Azure: 1. На главную страницу необходимо добавить заголовок с формой захвата, 2. на все формы захвата необходимо прицепить согласие на обработку персональных данных, ...Закрыт7 лет назад
Привязка к Мегафон АТС и многое друге. помощь в анализе и аудите. Очень нуждаюсь в хорошем специалисте. интересует цена и сроки данной работы, для начала. Привязка к Мегафон АТСЗакрыт7 лет назад
Требуется автоматизировать процесс, чтобы можно было автоматом это делать. Нужно либо написать скрипт, либо использовать существующие инструменты. А именно: есть список порядка 3000 товаров. yadi.sk/i/Ugm28xHgchh5pQ Они уже есть в магазине, ...Закрыт7 лет назад
Требуется доработать сайт и моб. версию (WP). Вот категории, которые необходимо добавить в каталог и соответственно привести в надлежащий вид: -прозрачный шифер волновой и плоский -прозрачный шифер армированный стекловолоконный -прозрачный шифер для ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен программист по WP. Требуется сделать прайс-листВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
непонятно как это все произошло, теперь когда заходишь на сайт процессор начинает перегружать очень сильно ннадо вылечить эту заразу, цены предлагайтеВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт на Opencart 2 еле работает, скорее всего связано с некорректной структурой и огромным числом подрубрик, но могут быть и другие варианты. Пример: https://tools.pingdom.com/#!/TC1Vp/http://shop.moytop.com/modelnye-chekhly-avtolider/ Нагрузки на сайт никакой нет вообще. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Если такие чистки делаете, какая Цена? Работа маленькая,,Бюджет маленькийВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Парсинг сайта (Авито)Доброго времени суток! Требуется заполнить таблицу для анализа рынка с помощью специальной программы. Площадка: Авито. Территория: Санкт-Петербург. Вкладки: недвижимость, квартира, продам. Срок: до конца дня 6 сентября. Подсказки: Для поиска ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад