Редактирование платежного модуля для Prestashop 1.7

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Есть платежный модуль payture для prestashop 1.7, успешно работал до изменений IP и DNS на стороне платежной системы. С тех пор платежи не проходят. Необходим программист, который сможет внести изменения в модуль и восстановит его работоспособность.

Спасибо.

PrestaShop
7 лет назад
ykarasev
Юрий 
46 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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