Здравствуйте! Есть сайт рецептов, нужно видоизменить блоки и немного доработать функционал, расширить сайт до 1280px! ищю того кто сможет написать несколько модулей и поработать над безопасностью! настроить семантическую разметку Schema.org Жду адекватную цену ...
Нужен программист для правки сайта на MS Azure
Необходимо поправить сайт, созданный на платформе Microsoft Azure:
1. На главную страницу необходимо добавить заголовок с формой захвата,
2. на все формы захвата необходимо прицепить согласие на обработку персональных данных,
3. Решить проблему с google-картой в контактах
4. в разделе Акции все акции убрать в Архив и создать одну новую
Заявки фрилансеров
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