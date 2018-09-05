Нужен программист для правки сайта на MS Azure

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок80 просмотров

Необходимо поправить сайт, созданный на платформе Microsoft Azure: 

1. На главную страницу необходимо добавить заголовок с формой захвата, 

2. на все формы захвата необходимо прицепить согласие на обработку персональных данных, 

3. Решить проблему с google-картой в контактах 

4. в разделе Акции все акции убрать в Архив и создать одну новую 

7 лет назад
mark7777
Марк 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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