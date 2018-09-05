Нужен программист для правки сайта на MS Azure

Требуется автоматизировать процесс, чтобы можно было автоматом это делать. Нужно либо написать скрипт, либо использовать существующие инструменты. А именно: есть список порядка 3000 товаров. yadi.sk/i/Ugm28xHgchh5pQ Они уже есть в магазине, ...