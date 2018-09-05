Проект на CMS Битрикс

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  2. Веб-программирование
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Необходимо выполнить проект на CMS Битрикс. Версия лицензии Бизнес CMS Битрикс установлена и настроена на нашем сервере. Шаблоны и основная верстка настроена. Требуется запрограммировать следующие блоки:  

    Блок авторизации пользователей системы. Разработать интеграцию с единым сервером аутентификации пользователей на внешнем сервере. При авторизации пользователя на внешнем сервере автоматически авторизовать с определением роли и прав. При обновлении данных пользователя синхронизировать с внешним хранилищем пользовательских данных. Блок должен быть разработан отдельным модулем.  

    Запрограммировать страницы профилей пользователей в режиме просмотра. 

    Программирование личных кабинетов с различным функционалом работы пользователей с системой.  

    Блок по обмену данными с внешним сервером с передачей информации в JSON формате. Блок должен быть разработан отдельным модулем. 

    Блок по обмену файлами с внешним сервером.  Блок должен быть разработан отдельным модулем. 

    Блок по обмену данными с внешним сервером по SOAP протоколу. Блок должен быть разработан отдельным модулем. 

Вся база данных проекта должна базироваться на HighloadBlock с использованием запросов в компонентах по ядру D7. Интерфейс личных кабинетов пользователей разрабатывается на собственных компонентах с наследованием от основного компонента BaseComponent. 

Все блоки будут разделены на более подробные задачи и обозначены в системе Jira, которые необходимо будет удаленно решать во взаимодействии с другими программистам и с руководителем проекта. Выполнение задач нужно будет реализовать на локальном виртуальном сервере и при готовности отсылать в хранилище bitbucket через систему git.  

Работа над проектом предполагается  до конца 2018 года. По итогам и по согласованию возможно продолжение работы над развитием проекта с другими блоками.  

Оплата возможна как помесячно в виде оклада, так и по итогу выполнения определенного пула задач.

Git
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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