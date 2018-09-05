Всем привет, по сайту sabi.garcom.kz нужно сделать правки: 1. Добавить в меню, между "Наша продукция" и "Где можно купить" страничку "О нас" с заголовком и текстом (текст выдам), снизу под шаблонным текстом установить ...
Проект на CMS Битрикс
Необходимо выполнить проект на CMS Битрикс. Версия лицензии Бизнес CMS Битрикс установлена и настроена на нашем сервере. Шаблоны и основная верстка настроена. Требуется запрограммировать следующие блоки:
Блок авторизации пользователей системы. Разработать интеграцию с единым сервером аутентификации пользователей на внешнем сервере. При авторизации пользователя на внешнем сервере автоматически авторизовать с определением роли и прав. При обновлении данных пользователя синхронизировать с внешним хранилищем пользовательских данных. Блок должен быть разработан отдельным модулем.
Запрограммировать страницы профилей пользователей в режиме просмотра.
Программирование личных кабинетов с различным функционалом работы пользователей с системой.
Блок по обмену данными с внешним сервером с передачей информации в JSON формате. Блок должен быть разработан отдельным модулем.
Блок по обмену файлами с внешним сервером. Блок должен быть разработан отдельным модулем.
Блок по обмену данными с внешним сервером по SOAP протоколу. Блок должен быть разработан отдельным модулем.
Вся база данных проекта должна базироваться на HighloadBlock с использованием запросов в компонентах по ядру D7. Интерфейс личных кабинетов пользователей разрабатывается на собственных компонентах с наследованием от основного компонента BaseComponent.
Все блоки будут разделены на более подробные задачи и обозначены в системе Jira, которые необходимо будет удаленно решать во взаимодействии с другими программистам и с руководителем проекта. Выполнение задач нужно будет реализовать на локальном виртуальном сервере и при готовности отсылать в хранилище bitbucket через систему git.
Работа над проектом предполагается до конца 2018 года. По итогам и по согласованию возможно продолжение работы над развитием проекта с другими блоками.
Оплата возможна как помесячно в виде оклада, так и по итогу выполнения определенного пула задач.
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