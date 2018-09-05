Создание быстрого прототипа на Веб

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок116 просмотров

ТЗ – https://docs.google.com/document/d/1X3ft3hem859HDN_M5I3O8q2RJmvizvwiH0Ls-wUMZU4/edit#

На первом шаге требуется разработать прототип согласно ТЗ. Ожидаем, что это можно сделать за 1 день.

7 лет назад
guest_15361423765624
7 лет в сервисе
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6 лет назад

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