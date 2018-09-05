Нужно написать скрипт, который будет постоянно следить за изменениями сайта, и который будет в кратчайшие сроки оповещать об этих изменениях(к примеру высылая письмо на почту)
Программист 1С-Битрикс (Bitrix)
в Digital агенство INDEXIS - indexis.ru требуется программист 1С-Битрикс. Оклад зависит от опыта и ваших навыков.
Можете присылать ваше резюме на [email protected], актуальность вакансии практически постоянная, потому как кол-во проектов постоянно растет.
от 45 000 до 90 000 руб. на руки
опыт от 3 до 5 лет
Полная занятость, удаленная работа
Требования:
- хороший уровень знаний HTML, CSS, PHP‚ MySQL, JQuery, Ajax, ООП
- опыт работы программистом 1С-Bitrix
- обязательно наличие ссылок на реализованные проекты
- английский – на уровне чтения документации
- желание учиться и развивать свои профессиональные навыки
- Разработка модулей, различного функционала на 1С-Bitrix
- Кастомизация компонент 1С-Bitrix
- Выполнение проектов (сайтов и интернет-магазинов) совместно с другими разработчиками и самостоятельно
- Быть на связи в skype с 10:00 до 19:00 по Москве (можно сдвигать интервал, обсуждается)
- Удаленная работа
- Оформление
- Работа по ТЗ и через трекер
- Интересные проекты
- Дружный коллектив
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить проект на CMS Битрикс. Версия лицензии Бизнес CMS Битрикс установлена и настроена на нашем сервере. Шаблоны и основная верстка настроена. Требуется запрограммировать следующие блоки: Блок авторизации пользователей системы. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $30
Всем привет, по сайту sabi.garcom.kz нужно сделать правки: 1. Добавить в меню, между "Наша продукция" и "Где можно купить" страничку "О нас" с заголовком и текстом (текст выдам), снизу под шаблонным текстом установить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен специалист по Framework yii2. Все подробности в личной переписке.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется недоделанный проект игровой тематики, игра Dota 2. Нужен программист, желательно Full-Stack, но готов рассмотреть заявки от отдельно Front и отдельно BackEnd специалистов. FrontEnd: React BackEnd: Node.JS В данный момент имеется ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Привет. Нужно перенести сайт на Ruby on Rails + MySQL и др. с одного сервера (Ubuntu) на сервер Beget (Ubuntu). Нужно исправить работу парсинга фильмов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть платежный модуль payture для prestashop 1.7, успешно работал до изменений IP и DNS на стороне платежной системы. С тех пор платежи не проходят. Необходим программист, который сможет внести изменения в модуль и восстановит его ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо поправить сайт, созданный на платформе Microsoft Azure: 1. На главную страницу необходимо добавить заголовок с формой захвата, 2. на все формы захвата необходимо прицепить согласие на обработку персональных данных, ...Закрыт7 лет назад
Привязка к Мегафон АТС и многое друге. помощь в анализе и аудите. Очень нуждаюсь в хорошем специалисте. интересует цена и сроки данной работы, для начала. Привязка к Мегафон АТСЗакрыт7 лет назад
Требуется автоматизировать процесс, чтобы можно было автоматом это делать. Нужно либо написать скрипт, либо использовать существующие инструменты. А именно: есть список порядка 3000 товаров. yadi.sk/i/Ugm28xHgchh5pQ Они уже есть в магазине, ...Закрыт7 лет назад