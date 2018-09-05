Программист 1С-Битрикс (Bitrix)

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Закрыт4 заявки198 просмотров

в Digital агенство INDEXIS - indexis.ru требуется программист 1С-Битрикс. Оклад зависит от опыта и ваших навыков.

Можете присылать ваше резюме на [email protected], актуальность вакансии практически постоянная, потому как кол-во проектов постоянно растет.

от 45 000 до 90 000 руб. на руки

опыт от 3 до 5 лет

Полная занятость, удаленная работа

Требования:

  • хороший уровень знаний HTML, CSS, PHP‚ MySQL, JQuery, Ajax, ООП
  • опыт работы программистом 1С-Bitrix
  • обязательно наличие ссылок на реализованные проекты
  • английский – на уровне чтения документации
  • желание учиться и развивать свои профессиональные навыки
Обязанности:
  • Разработка модулей, различного функционала на 1С-Bitrix
  • Кастомизация компонент 1С-Bitrix
  • Выполнение проектов (сайтов и интернет-магазинов) совместно с другими разработчиками и самостоятельно
  • Быть на связи в skype с 10:00 до 19:00 по Москве (можно сдвигать интервал, обсуждается)
Условия:
  • Удаленная работа
  • Оформление
  • Работа по ТЗ и через трекер
  • Интересные проекты
  • Дружный коллектив
AJAXCSSHTMLjQueryMySQLPHP
7 лет назад
grest
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов

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