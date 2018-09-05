Написать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Нужно написать скрипт. Тз кандидату

Предпочтительный язык swift

Swift
7 лет назад
ptencov_il
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров