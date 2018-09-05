Создание AMP- и Турбо-страниц для Гугла и Яндекса

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Закрыт2 заявки111 просмотров

Для сайта требуется создать AMP-cтраницы для гугла и Турбо для яндекса. С использованием плагинов или без них - не принципиально. Главное, чтобы в конечном итоге все работало без ошибок.

В идеале взять работу уже сегодня. Жду ваших предложений стоимости и сроков работы.

7 лет назад
log1n0v
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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