Нужно написать скрипт. Тз кандидату Предпочтительный язык swift
Фильтр товаров интернет-магазина на битрикс
На сайте интернет-магазина на битрикс "1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5.1" нужно установить фильтр товаров. Что фильтр должен уметь:
1. При добавлении свойства в фильтр, чтобы для страницы с результатами фильтрации можно было задать свои теги title, h1, description а также текст под товарами и ЧПУ-адрес. Например, если каталог имеет адрес: site.ru/katalog/, то страница должна получаться site.ru/katalog/svoistvo/
2. При задании более одного свойства должна быть возможность также выводить в качестве результатов фильтрации страницу site.ru/katalog/svoistvo1/svoistvo2/ , у которой также можно было задавать перечисленные в п.1 теги, текст и чпу-адрес.
При этом такие страницы должны задаваться вручную, а не генерироваться из всех свойств товаров.
После проверки работоспособности фильтра, если всё в порядке, необходима краткая инструкция, как создавать свойства товаров, добавлять их в фильтр и создавать страницы, описанные в п.1-2.
В заявках пишите, пожалуйста, цену работы и сроки.
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