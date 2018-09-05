Фильтр товаров интернет-магазина на битрикс

На сайте интернет-магазина на битрикс "1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5.1" нужно установить фильтр товаров. Что фильтр должен уметь:

1. При добавлении свойства в фильтр, чтобы для страницы с результатами фильтрации можно было задать свои теги title, h1, description а также текст под товарами и ЧПУ-адрес. Например, если каталог имеет адрес: site.ru/katalog/, то страница должна получаться site.ru/katalog/svoistvo/

2. При задании более одного свойства должна быть возможность также выводить в качестве результатов фильтрации страницу site.ru/katalog/svoistvo1/svoistvo2/ , у которой также можно было задавать перечисленные в п.1 теги, текст и чпу-адрес.

При этом такие страницы должны задаваться вручную, а не генерироваться из всех свойств товаров.

После проверки работоспособности фильтра, если всё в порядке, необходима краткая инструкция, как создавать свойства товаров, добавлять их в фильтр и создавать страницы, описанные в п.1-2.

В заявках пишите, пожалуйста, цену работы и сроки.