Осуществить парсинг отчетов из Яндекс Таксометра в Google docs

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Осуществить парсинг отчетов из Яндекс Таксометра в Google docs

Ссылка на тз 

https://docs.google.com/document/d/1uEsukGqOZqMdzm7OdmG8h7dHGluqKXs6EvFiiPLKzVw/edit?usp=sharing

Так же есть готовый скрипт , который возможно доработать. 

7 лет назад
guest_15269882335085
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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