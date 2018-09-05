Настроить js в приложении Ionic (для iOS)

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В приложении Ionic (html-файлыи vebview ) на iOS не работают js скрипты. Нужно все корректно настроить. Подробности в лс.

HTMLiOSJavaScript
7 лет назад
anty1000
Губин 
58 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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