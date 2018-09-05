Написать скрипт для Тильды

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок136 просмотров

Есть форма, сделанная на Тильде - http://brak.tilda.ws/page3511031.html (может изменится, не конечный вариант).

Необходимый функционал: 

  • Адресная доставка. В поле “Магазин” будет показывается список из приблизительно 30 адресов салонов (например: “Киев, проспект Победы, 17”), один из которых, должен выбрать пользователь. У каждого магазина есть свой имейл. На выбранный магазин и отправляется эта заполненная форма. Приходит форма на имейл магазина в виде оформленного шаблона.
  • Шаблон - http://prntscr.com/kqu8or . Для удобства пользователя и магазина (тот кто будет получать письмо) названия полей в форме и в шаблоне отличаются (картинка в приложении). + также желательно, чтобы в шаблоне автоматически создавалось новое поле "№ РН и дата:", которого нет в форме (магазин будет самостоятельно дописывать) и дата отправки заявления - http://prntscr.com/kqufd0
HTMLTilda
7 лет назад
romanradaew
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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