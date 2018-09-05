Написать плагин wordpress по загрузке товаров

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Закрыт6 заявок137 просмотров

Написать плагин wordpress по загрузке товаров с сайтов поставщиков по api 

Товары содержат название, описание, цена, атрибуты, и картнки 

Атрибуты должны совпадать с существующими 

Мой сайт aqua-rzn.ru   

Есть удобная система сортировки в категории кулеры для подбора   

Сайты поставщиков hotfrost.ru и ecotronic.ru, они предоставляют по api xml файлы   

Желательно иметь возможность выбирать категории товаров для импорта, так как весь товар не нужен.   

wordpress+woocommerce

ссылка на api www.hotfrost.ru/api_desc

WooCommerceWordPress
7 лет назад
aquarzn
Максим 
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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