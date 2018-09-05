Написать плагин wordpress по загрузке товаров с сайтов поставщиков по api

Товары содержат название, описание, цена, атрибуты, и картнки

Атрибуты должны совпадать с существующими

Мой сайт aqua-rzn.ru

Есть удобная система сортировки в категории кулеры для подбора

Сайты поставщиков hotfrost.ru и ecotronic.ru, они предоставляют по api xml файлы

Желательно иметь возможность выбирать категории товаров для импорта, так как весь товар не нужен.

wordpress+woocommerce

ссылка на api www.hotfrost.ru/api_desc