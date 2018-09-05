Написать плагин wordpress по загрузке товаров

На сайте отображается более 40 проектов получаеися длинный слайдер очень утомительно, хотелось бы оптимизировать его создать фильтр чтобы при нажатии пропадали бы не нужные и оставались бы только нужные проекты, например Интерьер, экстерьер, дизайт и ...