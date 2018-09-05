Доработать сайт на Битриксе. Нужно доработать или разработать текущий функционал интернет-магазина Сделать интеграция сайта с различными сторонними сервисами Сделать доработку мобильной версии Детальное ...
Написать плагин wordpress по загрузке товаров
Написать плагин wordpress по загрузке товаров с сайтов поставщиков по api Товары содержат название, описание, цена, атрибуты, и картнки Атрибуты должны совпадать с существующими
Заявки фрилансеров
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