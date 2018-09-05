Написать плагин wordpress по загрузке товаров

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Закрыт1 заявка122 просмотра

Написать плагин wordpress по загрузке товаров с сайтов поставщиков по api Товары содержат название, описание, цена, атрибуты, и картнки Атрибуты должны совпадать с существующими 

WordPress
7 лет назад
mark7777
Марк 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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