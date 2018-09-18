Распарсить данные с сайта

Есть сайт builtwith точка com.

На нём собраны разные технологии сайтостроения - например, wordpress, nginx и тд. Вот полный список тут:

trends точка builtwith точка com

Нужно собрать мне все технологии с этого сайта в таблицу:

категория;подкатегория;технология;кол-во сайтов на технологии

Полный список категорий и подкатегорий есть тут:

https://api builtwith com/categoriesV4.xml

Можно попробовать так - брать название подкатегории, заходить на url вида

https://trends builtwith com/ads

и брать данные оттуда. Ну это на ваше усмотрение.