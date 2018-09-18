Нужно написать скрипт на GCODE для Mach3. Скрипт будет запущен на 3х осевом ЧПУ станке портального типа. Вся суть и сложность скрипта заключается в цикле, нужно написать цикл, количество итераций в ...
Распарсить данные с сайта
Есть сайт builtwith точка com.
На нём собраны разные технологии сайтостроения - например, wordpress, nginx и тд. Вот полный список тут:
trends точка builtwith точка com
Нужно собрать мне все технологии с этого сайта в таблицу:
категория;подкатегория;технология;кол-во сайтов на технологии
Полный список категорий и подкатегорий есть тут:
https://api builtwith com/categoriesV4.xml
Можно попробовать так - брать название подкатегории, заходить на url вида
https://trends builtwith com/ads
и брать данные оттуда. Ну это на ваше усмотрение.
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