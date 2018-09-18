Распарсить данные с сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок192 просмотра

Есть сайт builtwith точка com.

На нём собраны разные технологии сайтостроения - например, wordpress, nginx и тд. Вот полный список тут:

trends точка builtwith точка com

Нужно собрать мне все технологии с этого сайта в таблицу:

категория;подкатегория;технология;кол-во сайтов на технологии

Полный список категорий и подкатегорий есть тут:

https://api builtwith com/categoriesV4.xml

Можно попробовать так - брать название подкатегории, заходить на url вида

https://trends builtwith com/ads

и брать данные оттуда. Ну это на ваше усмотрение.

NginxWordPress
7 лет назад
Fedor_C
Фёдор 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

softi-biz
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
$30
3 дня
Сотрудничал с Сергеем по двум проектам - этому и https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/rasparsit-tablitcu-s-sajta-931831/. По этому проетку всё отлично, по второму - Сергей не сделал того что надо, последние слова 3 дня назад - "вышлю завтра". В общем, предоплату давать не рекомендую.
Все сделал, просто нет возможности запустить парсер и следить за его работой целые сутки. Федор, скрипт-парсер я вам выслал. Все в ваших руках. Запускаете и получаете необходимые данные.

Заявки фрилансеров

softi-biz
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад