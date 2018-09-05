Нужны небольшие доработки на сайте Битрикс

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок147 просмотров

Есть сайт на битриксе: https://clck.ru/EHcS6

Нужны небольшие доработки

ТЗ прикрепил

Пишите адекватную, цену и срок 

7 лет назад
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров