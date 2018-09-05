Нужно написать скрипт на GCODE для Mach3. Скрипт будет запущен на 3х осевом ЧПУ станке портального типа. Вся суть и сложность скрипта заключается в цикле, нужно написать цикл, количество итераций в ...
Нужны небольшие доработки на сайте Битрикс
Есть сайт на битриксе: https://clck.ru/EHcS6
Нужны небольшие доработки
ТЗ прикрепил
Пишите адекватную, цену и срок
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