Есть такой сайт, mir alinks.ru (убрать пробел) Нужно там зарегистрироваться как рекламодатель, перейти в каталог площадок, и спрарсить весь список площадок (там около 15000, выдаются в таблице страницами по 50 штук). Есть готовый скрипт ...
Gcode скрипт для сверления большого количества отверстий
Нужно написать скрипт на GCODE для Mach3. Скрипт будет запущен на 3х осевом ЧПУ станке портального типа.
Вся суть и сложность скрипта заключается в цикле, нужно написать цикл, количество итераций в цикле от 1 до 9999, в каждой итерации будет выполнятся допустим сверление по заданным координатам. Кто умеет работать на gcode с циклами думаю справится с легкостью, к сожалению я не умею, поэтому прошу помощи за небольшое вознаграждение указанное в топике.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Написать плагин wordpress по загрузке товаров с сайтов поставщиков по api Товары содержат название, описание, цена, атрибуты, и картнки Атрибуты должны совпадать с существующимиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Доработать сайт на Битриксе. Нужно доработать или разработать текущий функционал интернет-магазина Сделать интеграция сайта с различными сторонними сервисами Сделать доработку мобильной версии Детальное ...Закрыт7 лет назад
Написать плагин wordpress по загрузке товаров с сайтов поставщиков по api Товары содержат название, описание, цена, атрибуты, и картнки Атрибуты должны совпадать с существующими Мой сайт aqua-rzn.ru Есть удобная ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Проверять новые репосты, подписки, коментарий в twitter, facebook, medium, youtube.Закрыт7 лет назад
Есть форма, сделанная на Тильде - http://brak.tilda.ws/page3511031.html (может изменится, не конечный вариант). Необходимый функционал: Адресная доставка. В поле “Магазин” будет показывается список из приблизительно 30 адресов салонов (например: “Киев, проспект Победы, 17”), ...Закрыт7 лет назад
Необходимо спарсить все статьи и перевести их на английский с этого сайта https://goo.gl/V8xfWG и опубликовать на сайт под управлением Wordpress.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
В приложении Ionic (html-файлыи vebview ) на iOS не работают js скрипты. Нужно все корректно настроить. Подробности в лс.Закрыт7 лет назад
Нужно создать новый шаблон первой страницы для Seo оптимизации , внедрить блоки управления новостным контентом, видео контентом.Закрыт7 лет назад
Добрый день, мне нужно создать лунный календарь точно такой же: http://geocult.ru/lunnyiy-kalendar-2 Что будет по цене?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад