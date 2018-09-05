Gcode скрипт для сверления большого количества отверстий

Нужно написать скрипт на GCODE для Mach3. Скрипт будет запущен на 3х осевом ЧПУ станке портального типа.

Вся суть и сложность скрипта заключается в цикле, нужно написать цикл, количество итераций в цикле от 1 до 9999, в каждой итерации будет выполнятся допустим сверление по заданным координатам. Кто умеет работать на gcode с циклами думаю справится с легкостью, к сожалению я не умею, поэтому прошу помощи за небольшое вознаграждение указанное в топике.