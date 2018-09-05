Удалить вирус, поставить защиту и возможно улучшить админку

Здравствуйте специалисты по MODX! У меня проблема на хостинге Бегет, троян перенаправляет с сайта u r – -c o n s.ru на другие сайты.

сайт ur c o n s . r u написан на MODEX другой – n z p v . r u на Strawberry (Wordpress).

Недавно я все сделал, но удалил защиту и троян опять пролез.

Хотелось бы

1. Удалить вирус (троян)

2. поставить защиту

3. улучшить админку на ur c o n s . r u. Дело все в том, что я не могу с телефона управлять админкой сайта. Верхние кнопки не работают.

Оплата СБ РФ, Яндекс деньги,

Общение по Скайпу.

Просьба в ответе писать стоимость каждого этапа.