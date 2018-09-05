Удалить вирус, поставить защиту и возможно улучшить админку

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Закрыт4 заявки113 просмотров

Здравствуйте специалисты по MODX!  У меня проблема на хостинге Бегет, троян перенаправляет с сайта u r – -c o n s.ru на другие сайты. 

сайт ur  c o n s . r u написан на MODEX другой – n z p v . r u на  Strawberry (Wordpress).  

Недавно я все сделал, но удалил защиту и троян опять пролез. 

Хотелось бы 

1. Удалить вирус (троян) 

2. поставить защиту  

3. улучшить админку на ur  c o n s . r u. Дело все в том, что я не могу с телефона управлять админкой сайта. Верхние кнопки не работают.  

Оплата СБ РФ, Яндекс деньги, 

Общение по Скайпу.  

Просьба в ответе писать стоимость каждого этапа. 

MODXWordPress
7 лет назад
VolkovSerg
Сергей 
54 года
7 лет в сервисе
Был
год назад

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