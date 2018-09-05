Ищу специалиста для переделки сайта, шаблон здесь: LedProfi.kiev.ua . Суть та же - интернет магазин с возможностью написания Множества статей, сейчас кол-во очень ограничено. Доработка калькулятора - добавление новых функций. Построение нового ...
Удалить вирус, поставить защиту и возможно улучшить админку
Здравствуйте специалисты по MODX! У меня проблема на хостинге Бегет, троян перенаправляет с сайта u r – -c o n s.ru на другие сайты.
сайт ur c o n s . r u написан на MODEX другой – n z p v . r u на Strawberry (Wordpress).
Недавно я все сделал, но удалил защиту и троян опять пролез.
Хотелось бы
1. Удалить вирус (троян)
2. поставить защиту
3. улучшить админку на ur c o n s . r u. Дело все в том, что я не могу с телефона управлять админкой сайта. Верхние кнопки не работают.
Оплата СБ РФ, Яндекс деньги,
Общение по Скайпу.
Просьба в ответе писать стоимость каждого этапа.
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