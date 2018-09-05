Доработать сайт

Есть такой сайт, mir alinks.ru (убрать пробел) Нужно там зарегистрироваться как рекламодатель, перейти в каталог площадок, и спрарсить весь список площадок (там около 15000, выдаются в таблице страницами по 50 штук). Есть готовый скрипт ...