Нужно написать скрипт на GCODE для Mach3. Скрипт будет запущен на 3х осевом ЧПУ станке портального типа. Вся суть и сложность скрипта заключается в цикле, нужно написать цикл, количество итераций в ...
Доработать сайт
Добрый день, нужно доработать сайт, тз приложил
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