Переработка сайта и написание формы заказа для интернет-магазина.

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Закрыт3 заявки112 просмотров

Ищу специалиста для переделки сайта, шаблон здесь: LedProfi.kiev.ua

Суть та же - интернет магазин с возможностью написания Множества статей, сейчас кол-во очень ограничено.

Доработка калькулятора - добавление новых функций.

Построение нового калькулятора - примитивный расчет по введенным параметрам.

Составление заявки - на товар не стандартный, который надо создавать из разных частей с расчетом цены по выбранным компонентам и времени производства, укрупнённо, без привязки к 1С.

Написание статей
7 лет назад
guest_15361605874324
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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