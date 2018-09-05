Переработка сайта и написание формы заказа для интернет-магазина.

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Суть та же - интернет магазин с возможностью написания Множества статей, сейчас кол-во очень ограничено.

Доработка калькулятора - добавление новых функций.

Построение нового калькулятора - примитивный расчет по введенным параметрам.

Составление заявки - на товар не стандартный, который надо создавать из разных частей с расчетом цены по выбранным компонентам и времени производства, укрупнённо, без привязки к 1С.