Требуется программист язык GO

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

Требуется программист в соверешенстве владеющий языком GO,  для  долговременного сотрудничества. 

7 лет назад
andzhej1979
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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