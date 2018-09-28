Необходимо сделать сайт с личными кабинетами и админкой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок195 просмотров

Есть дизайн (psd) , необходимо сделать адаптивную верстку

Необходимо сделать регистрацию и авторизацию пользователей

Две группы пользователей

Две формы заявок

Возможность вносить корректировки в тексты страниц, а также замену картинок слайдеров

Управление данными личных кабинетов должно быть через админку

Более полное тз вышлю на почту

7 лет назад
genman
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Telegram_
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$455
15 дней
Работа с исполнителем понравилась. Всегда на связи, оперативно и главное компетентно решает задачи. Думаю это начало дальнейшего длительного взаимодействия.
Отличный заказчик! Никаких нареканий, одни положительные впечатления. Будем продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Telegram_
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад