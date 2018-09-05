Интересует только веб-страница. Написать бота под бк контору фонбет, ставки будут делаться только на тм голов.Нужно будет реализовать возможность добавления нескольких аккаунтов и проставления 1 ставки сразу несколькими аккаунтами. Более ...
Плагин Чат для WP
Функции:
смайлы
есть возможность прикреплять картинки
бан пользователей
фильтр мата
профиль пользователей (с фото)
создание комнат
ЛС сообщения
настройка очищения по заданному времени, при каждом заходе в чат пользователю
всплывает уведомлении о том что такого-то числа в ХХХХ часов будет
проведена очистка чата.
аватары пользователей, пересылаемые картинки между пользователями хранить в отдельных папках чата (не в общей папке
медиафайлов WP, которая установлена по умолчанию), при очищении чата
очищать и пересылаемые картинки
возможность настройки длины и ширины чата
вставка шорт кодом как в страницы WP так и в любое место в шаблон
Доп.условия:
чат не должен быть ворованным (нуллед какого-то там платного чата и т д)
без предоплаты, показываете плагин, потом оплата.
ТЗ для скачивания:
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