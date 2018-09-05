Плагин Чат для WP

Функции:

смайлы

есть возможность прикреплять картинки

бан пользователей

фильтр мата

профиль пользователей (с фото)

создание комнат

ЛС сообщения

настройка очищения по заданному времени, при каждом заходе в чат пользователю

всплывает уведомлении о том что такого-то числа в ХХХХ часов будет

проведена очистка чата.

аватары пользователей, пересылаемые картинки между пользователями хранить в отдельных папках чата (не в общей папке

медиафайлов WP, которая установлена по умолчанию), при очищении чата

очищать и пересылаемые картинки

возможность настройки длины и ширины чата

вставка шорт кодом как в страницы WP так и в любое место в шаблон

Доп.условия:

чат не должен быть ворованным (нуллед какого-то там платного чата и т д)

без предоплаты, показываете плагин, потом оплата.

ТЗ для скачивания:

yadi.sk/i/WGj9Sgf33anCa7