Бот для бк фонбет

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки652 просмотра

Интересует только веб-страница.

Написать бота под бк контору фонбет, ставки будут делаться только на тм голов.Нужно будет реализовать возможность добавления нескольких

аккаунтов и проставления 1 ставки сразу несколькими аккаунтами. Более

подробно о проекте при личном обсуждении.

7 лет назад
Alex2509123
Александр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

softi-biz
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$450
90 дней
Заказ не был выполнен. В процессе работы стало понятно что исполнитель не сможет выполнить поставленные задачи
Работа была выполнена. Я получил лишь частичную предоплату, а вот Александр куда-то пропал на несколько месяцев. Александр, не желаете оплатить работу полностью и получить работу?

Заявки фрилансеров

softi-biz
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад