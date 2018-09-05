Изменения в интернет-магазине на Presta Shop

Здравствуйте! На сайте на Presta Shop нужно исправить ошибку.

В начале отклика пишите, пожалуйста, "Готов".

1. На главной в трех блоках растягиваются картинки, нужно их заменить. Есть архив с фото.

2. Удалить лишний код Google Tag Manager и Google Analytics.