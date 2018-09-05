Изменения в интернет-магазине на Presta Shop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Здравствуйте! На сайте на Presta Shop нужно исправить ошибку.

В начале отклика пишите, пожалуйста, "Готов".

1. На главной в трех блоках растягиваются картинки, нужно их заменить. Есть архив с фото.

2. Удалить лишний код Google Tag Manager и Google Analytics.

7 лет назад
CodeGroup
Николай 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров