Интересует только веб-страница. Написать бота под бк контору фонбет, ставки будут делаться только на тм голов.Нужно будет реализовать возможность добавления нескольких аккаунтов и проставления 1 ставки сразу несколькими аккаунтами. Более ...
Плагин рекламы для WP
Функции:
установка картинок, задание размера и количества картинок
возможность прописывать ссылку для картинки (при нажатии на нее переход по ссылке)
функция вкл/выкл увеличения картинки в окне с крестиком при клике на нее
задание времени для каждой картинки, например установить выбранное изображение до 01.01.2019
установка ряда изображений меняющихся и истечением срока; например установить
одно изображение до 01.01.2019, добавить следующее изображение до
02.01.2019, это значит что через день изображение сменится на другое и т
д
изображения для вывода хранить в отдельной папке плагина (не в общей папке медиафайлов WP, которая установлена по умолчанию)
картинки размещаются в шаблоне адаптивно, если сайт открыт с пк, в ряд, при
сужении картинки начинают перестраиваться к центру столбиком, по мере
сужения каждая картинки переходи вниз в центр
если в настройках плагина блоки с изображением заданы, но выбрано изображение (или ряд
изображений), для блока использовать заглушку в виде серого цвета с
надписью рекламное место свободно; например в админке выбрано кол-во
блоков 4, на три блока заданы картинки или ряды, но на один блок
картинки не заданы – там будет заглушка
установка шорт кодом в любое место шаблона.
без предоплаты, показываете плагин, потом оплата.
ТЗ для скачивания:
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