Плагин рекламы для WP

Функции:

установка картинок, задание размера и количества картинок

возможность прописывать ссылку для картинки (при нажатии на нее переход по ссылке)

функция вкл/выкл увеличения картинки в окне с крестиком при клике на нее

задание времени для каждой картинки, например установить выбранное изображение до 01.01.2019

установка ряда изображений меняющихся и истечением срока; например установить

одно изображение до 01.01.2019, добавить следующее изображение до

02.01.2019, это значит что через день изображение сменится на другое и т

д

изображения для вывода хранить в отдельной папке плагина (не в общей папке медиафайлов WP, которая установлена по умолчанию)

картинки размещаются в шаблоне адаптивно, если сайт открыт с пк, в ряд, при

сужении картинки начинают перестраиваться к центру столбиком, по мере

сужения каждая картинки переходи вниз в центр

если в настройках плагина блоки с изображением заданы, но выбрано изображение (или ряд

изображений), для блока использовать заглушку в виде серого цвета с

надписью рекламное место свободно; например в админке выбрано кол-во

блоков 4, на три блока заданы картинки или ряды, но на один блок

картинки не заданы – там будет заглушка

установка шорт кодом в любое место шаблона.

без предоплаты, показываете плагин, потом оплата.

ТЗ для скачивания:

yadi.sk/i/6DVG50Ak3anCa5