Интересует только веб-страница. Написать бота под бк контору фонбет, ставки будут делаться только на тм голов.Нужно будет реализовать возможность добавления нескольких аккаунтов и проставления 1 ставки сразу несколькими аккаунтами. Более ...
Доработать сайт на Битрикс
Сверстать страницу и натянуть на битрикс (заменить поп-ап на отдельную страницу) на сайте wedding.rosetta.florist. Сайт на Битрикс
Макет: https://yadi.sk/i/fM1h66IT-l5Xtw
Также нужно внести следующие правки:
1. Разрешить пользователю повторно сразу отсылать письмо/заказ звонка. Убрать защиту от спама. Сейчас выводится сообщение, что запрос уже отправлен, ждите, когда с вами свяжутся.
2. Открывать ссылки не только при нажатии на «+», но и на само фото.
3. Добавить кнопку youtube в контакты
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