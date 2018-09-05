Доработать сайт на Битрикс

Сверстать страницу и натянуть на битрикс (заменить поп-ап на отдельную страницу) на сайте wedding.rosetta.florist. Сайт на Битрикс

Макет: https://yadi.sk/i/fM1h66IT-l5Xtw

Также нужно внести следующие правки:

1. Разрешить пользователю повторно сразу отсылать письмо/заказ звонка. Убрать защиту от спама. Сейчас выводится сообщение, что запрос уже отправлен, ждите, когда с вами свяжутся.

2. Открывать ссылки не только при нажатии на «+», но и на само фото.

3. Добавить кнопку youtube в контакты