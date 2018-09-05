Интересует только веб-страница. Написать бота под бк контору фонбет, ставки будут делаться только на тм голов.Нужно будет реализовать возможность добавления нескольких аккаунтов и проставления 1 ставки сразу несколькими аккаунтами. Более ...
Не могу зайти в админку Вордпресс (Ошибка Ваш IP заблокирован)
Доброго дня! Нужна помощь
Не могу зайти в админку Вордпресс (Ошибка Ваш IP заблокирован)
отсюда https://prazdnikon.ru/wp-admin/
идет перелинковка сюда https://prazdnikon.ru/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fprazdnikon.ru%2Fwp-admin%2F&reauth=1
вижу вот это:
ERROR: Access from your IP address has been blocked for security reasons. Please contact the administrator.
(переименовать плагин безопасности через фтп не помогло)
Кто может решить, отзовитесь)
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