Интересует только веб-страница. Написать бота под бк контору фонбет, ставки будут делаться только на тм голов.Нужно будет реализовать возможность добавления нескольких аккаунтов и проставления 1 ставки сразу несколькими аккаунтами. Более ...
Сделать аналог сайта
Добрый вечер. Нужно сделать аналог сайта: https://gametree.me/app/
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