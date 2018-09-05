Телеграм бот

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок168 просмотров

из файла брать номера телефонов проверять зареганы ли они в телеграм и если да то добавлять в созданную группу телеграм

7 лет назад
denissweb
Денис 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров