Телеграм бот

Есть ТЗ для реализации региональных поддоменов для интернет-магазина, которое купил у агентства, вчера прислали, теперь мне нужно понять, хорошее ли это ТЗ и найти программиста, кто реализует этот проект. Как мне кажется ТЗ плохое, ...