Увеличить скорость загрузки сайта

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Здравствуйте. Нужно поработать над скоростью загрузки сайта 

http://natyazhnye-potolki-kaluga.com

7 лет назад
comedy111
Дима 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров