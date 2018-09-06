Вывести область баннеров на главной странице UI-1

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Закрыт1 заявка146 просмотров

Сайт www_sadykhan_kz сделан на фреймворк UI-1

Задача: сделать что бы баннеры выводились в указанных на картинке областях, а выбираться изображения должны в админке, если картинка не выбрана, то баннер должен быть не видим и не оставлять отступы, баннеры должны быть адаптивными

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7 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров