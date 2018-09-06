Есть ТЗ для реализации региональных поддоменов для интернет-магазина, которое купил у агентства, вчера прислали, теперь мне нужно понять, хорошее ли это ТЗ и найти программиста, кто реализует этот проект. Как мне кажется ТЗ плохое, ...
Вывести область баннеров на главной странице UI-1
Сайт www_sadykhan_kz сделан на фреймворк UI-1
Задача: сделать что бы баннеры выводились в указанных на картинке областях, а выбираться изображения должны в админке, если картинка не выбрана, то баннер должен быть не видим и не оставлять отступы, баннеры должны быть адаптивными
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