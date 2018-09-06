Модуль просчета доставки на OpenCart при оформлении заказа

Доброго всем дня, требуется разработать модуль для просчета доставки по улицам города.

К примеру есть определенный квадрат улиц, где доставка осуществляется бесплатно. Есть квадрат улиц где доставка идет за n1 сумму и другие места появляется надпись, "доставка оплачивается отдельно"

Пользователь указав адрес в оформлении заказа получает информацию, сколько стоит его доставка