Модуль просчета доставки на OpenCart при оформлении заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки124 просмотра

Доброго всем дня, требуется разработать модуль для просчета доставки по улицам города.

К примеру есть определенный квадрат улиц, где доставка осуществляется бесплатно. Есть квадрат улиц где доставка идет за n1 сумму и другие места появляется надпись, "доставка оплачивается отдельно"

Пользователь указав адрес в оформлении заказа получает информацию, сколько стоит его доставка

Opencart
7 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров