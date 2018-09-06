Есть ТЗ для реализации региональных поддоменов для интернет-магазина, которое купил у агентства, вчера прислали, теперь мне нужно понять, хорошее ли это ТЗ и найти программиста, кто реализует этот проект. Как мне кажется ТЗ плохое, ...
Модуль просчета доставки на OpenCart при оформлении заказа
Доброго всем дня, требуется разработать модуль для просчета доставки по улицам города.
К примеру есть определенный квадрат улиц, где доставка осуществляется бесплатно. Есть квадрат улиц где доставка идет за n1 сумму и другие места появляется надпись, "доставка оплачивается отдельно"
Пользователь указав адрес в оформлении заказа получает информацию, сколько стоит его доставка
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