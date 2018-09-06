ASP.NET на C# VS2017. Подключить DLL с неупр кодом на С++

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Тестовый сайт-заглушка на VS 2017. В проекте используется DLL с неуправляемым кодом на С++  "sgCoreWrapper.dll", которая, в свою очередь использует тоже DLL с неуправляемым кодом на С++ – sgCore.dll. 

Необходимо обеспечить подключение к проекту сайта проект с DLL, так, чтобы из кода приложения сайта C# можно было вызвать методы класса из sgCoreWrapper.dll. 

Сейчас при запуске сайта на локальной машине в отладке выдаётся диагностика "Не удалось загрузить файл или сборку "sgCoreWrapper.DLL" либо одну из их зависимостей. Не найден указанный модуль. " 

ASP.NET
7 лет назад
sokipefip
Сокол 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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