ASP.NET на C# VS2017. Подключить DLL с неупр кодом на С++

Тестовый сайт-заглушка на VS 2017. В проекте используется DLL с неуправляемым кодом на С++ "sgCoreWrapper.dll", которая, в свою очередь использует тоже DLL с неуправляемым кодом на С++ – sgCore.dll.

Необходимо обеспечить подключение к проекту сайта проект с DLL, так, чтобы из кода приложения сайта C# можно было вызвать методы класса из sgCoreWrapper.dll.

Сейчас при запуске сайта на локальной машине в отладке выдаётся диагностика "Не удалось загрузить файл или сборку "sgCoreWrapper.DLL" либо одну из их зависимостей. Не найден указанный модуль. "