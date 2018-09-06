Требуется специалист по фреймворку Sumphony на проект.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Есть информационная система, с помощью которой подаются заявки в ЕГАИС. Бэкенд написан на Symphony. Сейчас в рабочем режиме, но есть ряд проблем. Предыдущий программист не имеет возможности заниматься, связи с ним тоже нет. ТЗ и подробности при личной переписке. В данный момент проводится полный анализ системы. 

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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