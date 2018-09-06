Требуется специалист по фреймворку Sumphony на проект.

Есть информационная система, с помощью которой подаются заявки в ЕГАИС. Бэкенд написан на Symphony. Сейчас в рабочем режиме, но есть ряд проблем. Предыдущий программист не имеет возможности заниматься, связи с ним тоже нет. ТЗ и подробности при личной переписке. В данный момент проводится полный анализ системы.