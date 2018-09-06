Написать скрипт Perl

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки176 просмотров

Требуется написать скрипт в Perl который анализирует большое количество писем email сохраненных в txt формате с русским текстом и сливает результаты в csv файл. 

Среди результатов:

 - адрес отправителя

 - Статиска разных стандартный полей фигурирующих в каждом сообщении.

Оплата через Веб-Мани или Paysend

В заявке укажите цену И время выполнения 

6 лет назад
isralaw14
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров