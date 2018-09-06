Написать файл для Excel отчет

Написать файл для Excel отчета1. Ежедневно экспортируем из СRM отчет по в формате Excel (лист 1 во вложении)

2. В листе 3 отмечаем ФИО клиента и Агента, клиент передан другому сотруднику

Разработать Форму. В которой ежедневно лист 1 меняется на новый.

В лист 2 появлялся новый отчет в котором в столбце сотрудник на против клиента менялся на нового сотрудника из листа 3.

Добавить столбец. На против столбца "статус" можно было выбрать оплачен/не оплачен - эта информация по клиенту сохранялась при следующей выгрузке.