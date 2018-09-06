Имеется недоделанный проект игровой тематики, игра Dota 2. Нужен Full-Stack программист. FrontEnd: React BackEnd: Node.JS В данный момент имеется свёрстанный сайт, авторизация на сайте и профиль. Оплата поэтапная договорная, приветствуется ...
Написать файл для Excel отчет
Написать файл для Excel отчета1. Ежедневно экспортируем из СRM отчет по в формате Excel (лист 1 во вложении)
2. В листе 3 отмечаем ФИО клиента и Агента, клиент передан другому сотруднику
Разработать Форму. В которой ежедневно лист 1 меняется на новый.
В лист 2 появлялся новый отчет в котором в столбце сотрудник на против клиента менялся на нового сотрудника из листа 3.
Добавить столбец. На против столбца "статус" можно было выбрать оплачен/не оплачен - эта информация по клиенту сохранялась при следующей выгрузке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт сделали на ларве и React. Есть реальное ТЗ. Во время работы все время вносили свои изменения не по ТЗ. Взяли деньги. Наделали косяков. sto1.online Нужна помощь в доработке. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать правик сайта на Битриксе. - поправить мобильную версию. - изменить фильтр -исправить карту -поправить отображения на сайте и прочее. Вот примерно что нужно сделать. Тз предоставлю ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
СРОЧНО! Нужен код для массового вывода на coinpayments, может ли кто написать код? И цена вопроса? СРОЧНО!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать системы бронирования – админ часть. Кроме этого сделать адаптацию под IE. Детальное ТЗ при дальнейшей переписке с кандидатом.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сайт http://dev.stomavenue.ru (test:test). Нам требуется профессиональный WordPress full-stack разработчик (frontend+backend), чтобы добавить на сайт раздел Акции. Осталось сверстать шаблон одной Акции по PSD (см. скрин) и интегрировать ее в WP как кастомный тип записи через Advanced ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть информационная система, с помощью которой подаются заявки в ЕГАИС. Бэкенд написан на Symphony. Сейчас в рабочем режиме, но есть ряд проблем. Предыдущий программист не имеет возможности заниматься, связи с ним тоже нет. ТЗ и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
На сайте (Wordpress) есть структура из 4-х кастомных постов (CPT UI, ACF) с полями и отношениями. Необходимо сделать плагин поиска постов одного из типов по произвольным полям. Подробности в ТЗ.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать выгрузку с 3-ех сайтовВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется доработка и адаптация дизайна сайта на предустановленном шаблоне WP (движок - WP). Подразумевает: 1) доработку шапок страниц 2) настройка слайдеров на Slider Revolution ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад