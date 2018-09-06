Требуется написать скрипт в Perl который анализирует большое количество писем email сохраненных в txt формате с русским текстом и сливает результаты в csv файл. Среди результатов: - адрес отправителя - Статиска разных ...
Сделать форму обратной связи на WP
Требуется на сайт WP поставить форму с обратной связь. Что бы все отправлялось и работало.
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Защита от ботов (гуглкаптча)
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