Сделать форму обратной связи на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок203 просмотра

Требуется на сайт WP поставить форму с обратной связь. Что бы все отправлялось и работало.

Поля

ИМЯ

Обратный адресс

Текст сообщения

Защита от ботов (гуглкаптча)

WordPress
7 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров