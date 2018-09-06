Работа с криптовалютой PHP

Нужно каким то образом сделать выплаты на криптовалюту в частности биткоина с минимальными комиссиями, а то много сервисов есть но там комиссия начинается от 3$ за 1 операцию, а операций сотни. Нужно что ли свой сервер развернуть с методами блокчейна или что то в этом роде, что бы комиссия была минимальна.