Js форма

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Закрыт2 заявки124 просмотра

Нужна форма контактов которая будет хоститься на моем сервере но я смогу ее вставлять с использованием js кода вставки в другие сайты. Отправка через smtp, Нужна админка где я смогу сгенерировать код формы для опеределнного сайта и задать имейл отправителя и получателя.

Второй вариант - плагин-расширение для  wordpress form7 плагина - те форма создается в вордпресе со всеми параметрами как обычно в form7. Но новый плагин позволяет ее вставить с помощью js в другие сайты

JavaScriptSMTPWordPress
7 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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