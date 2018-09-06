Нужна форма контактов которая будет хоститься на моем сервере но я смогу ее вставлять с использованием js кода вставки в другие сайты. Отправка через smtp, Нужна админка где я смогу сгенерировать код формы для опеределнного сайта и задать имейл отправителя и получателя.

Второй вариант - плагин-расширение для wordpress form7 плагина - те форма создается в вордпресе со всеми параметрами как обычно в form7. Но новый плагин позволяет ее вставить с помощью js в другие сайты