Доработка сайта

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Закрыт1 заявка126 просмотров

Открыт новый сайт на CMS Joomla!+ форум kunena v.4.0.12+ компонент GURUhttp://sothis.schoolИмеется 9 пунктов на доработку. Описание проблем в прилагаемых файлах. Жду адекватного предложения по срокам исполнения и цене.P.S. Впоследствии будут похожие работы по этому же сайту, но это ‒ информация для ориентиров на перспективу.

Joomla
7 лет назад
sothis2012
67 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров