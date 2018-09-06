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Консультация по построению высоконагруженной системы
Реализовываем крупный высоконагруженный проект, у которого посещаемость планируется на уровне более 1000 человек в секунду. Чтобы избежать банальных ошибок в построении архитектуры, хочу проконсультироваться со знающим человеком.
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