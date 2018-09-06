Требуется на сайт WP поставить форму с обратной связь. Что бы все отправлялось и работало. Поля ИМЯ Обратный адресс Текст сообщения Защита от ботов (гуглкаптча)
Сделать парсер даты записи на собеседование на сайте посольства США
Нужно написать программу-парсер, которая бы мониторила и собирала данные по записи на собеседование на сайте посольства США в РФ: http://prntscr.com/g5e60o.
Нужны данные по трём городам (Москва, Екатеринбург, Владивосток) и двум форматам записи (с собеседованием и без собеседования). Города и формат выбираются на одном из шагов на сайте.
Также нужно делать скрин страницы с фиксацией полученных данных.
Что делать с полученными данными и скринами:
1. Выводить в соответствующих полях на соответствующей странице специально созданного сайта.
Ссылка на эскиз страницы вывода данных: https://yadi.sk/i/en8IBO2y3aSZyp
Сайт уже готов, его делать не надо!
2. Параллельно с показом информации на странице вывода данных отправляем её по трём спискам адресов эл. почты, но с разными временными интервалами: по первому списку - через 5 минут после появления информации о записи на странице п.11; по второму - через 2 минуты; по третьему - сразу после появления.
Вот шаги, которые надо пройти парсеру:
1. Зайти на страницу входа https://cgifederal.secure.force.com/?language=Russian&country=Russia
2. Ввести логин и пароль:
Логин - [email protected]
Пароль - 12345678as
3. Поставить галочку согласия с Политикой конфиденциальности.
4. Ввести капчу.
5. Нажать кнопку входа в личный кабинет.
6. В ЛК в левом боковом меню выбрать "Новое обращение / запись на собеседование": http://joxi.ru/5mdJWwxckpWRGA
7. В открывшемся окне выбрать чекбокс "Неиммиграционная виза" и нажать кнопку "Продолжить": http://joxi.ru/L21PjM8T8O958m
8. На данном шаге поочерёдно выбрать города "Москва неиммиграционные визы"; "Владивосток"; "Екатеринбург" и нажать "Продолжить": http://joxi.ru/BA0P4g7TJV3GNA
Далее на примере Владивостока (в Москве и Екатеринбурге похожий процесс).
9. Поочерёдно выбрать "Подача документов без прохождения собеседования" и "Визы для деловых/тур поездок (Запись на собеседование)", нажимая далее "Продолжить": http://joxi.ru/V2VZeqlUxYPpj2
10. Выбираем визовый класс В1/В2 и жмём "Продолжить" внизу страницы: http://joxi.ru/ZrJlq31t9WPal2
11. Слева под боковым меню появляется ближайшая дата записи: http://joxi.ru/xAeqePkupPEp8A
Эту информацию + скрин выводим одновременно в двух разделах на странице вывода - в разделе "Ближайшая дата записи" и в разделе "Возможность записи сегодня".
Дело в том, что в течение дня места быстро заканчиваются. Соответственно, уведомление на странице пункта 11 пропадает вплоть до появления очередного "окна" записи. Поэтому - после исчезновения информации в личном кабинете, на странице вывода в разделе "Ближайшая дата записи на собеседование" пишем "Мест нет" + прикрепляем скрин с отсутствующей информацией, в разделе же "Возможность записи сегодня" продолжаем её показывать.
12. Параллельно с показом информации на странице вывода данных отправляем её по трём спискам адресов эл. почты, но с разными временными интервалами: по первому списку - через 5 минут после появления информации о записи на странице п.11; по второму - через 2 минуты; по третьему - сразу после появления.
Выполненную работу представить в виде скрипта, готового к установке на любом хостинге, с демонстрацией работы на созданной исполнителем тестовой странице (или на моём готовом сайте).
Оплата в рублях, по факту принятия выполнения работы.
Жду ваши предложения.
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